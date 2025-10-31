СМИ: США могут в ближайшее время нанести удары по Венесуэле

США могут в ближайшее время нанести удары по Венесуэле. Белый дом, якобы, уже определил цели — объекты, которые используются для контрабанды наркотиков. Президент США Дональд Трамп пока что всë отрицает, сообщает SHOT.

О возможной военной операции США против Венесуэлы пишет целый ряд американских СМИ — среди них The Wall Street Journal и The Miami Herald. Последние утверждают, что удары могут быть нанесены уже в ближайшие дни или даже часы. Издания уверяют, что уже даже выбраны цели — объекты, которые якобы используются для контрабанды в страну наркотиков картелем Cartel de los Soles. Среди них — несколько портов и аэропортов. Ранее США наносили удары лишь по судам, которые, предположительно, были причастны к наркотрафику.

На этом фоне президент Венесуэлы Мадуро обратился за военной помощью к России, а также к Ирану и Китаю — об этом пишет The Washington Post. Мадуро просит о поставках ракет, радиолокационных радаров, модернизированных самолетов, а также беспилотников с дальностью действия в 1000 км. Также ранее президент Венесуэлы заявил, что ЦРУ планировало инсценировать атаку на американские корабли в Карибском море, чтобы потом оправдать атаки на страну.