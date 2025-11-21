В Воронеже нашли неразорвавшиеся блоки сбитых ракет ATACMS

Неразорвавшиеся блоки сбитых ракет ATACMS нашли в садоводческом товариществе на юго-западе Воронежа. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

"Один из неразорвавшихся блоков лежит в 150 метрах от ближайших строений, а другой — возле дачного дома", - написал губернатор в своем телеграм-канале.

Территория оцеплена. Саперы решили подорвать эти блоки на месте – их транспортировка невозможна. Гусев добавил, что жителей ряда домов временно эвакуируют, так как в СНТ постоянно проживают люди. Но ближайшие здания, скорее всего, получат повреждения.

Напомним, по данным Минобороны РФ, киевский режим 18 ноября выпустил по Воронежу четыре ракеты большой дальности ATACMS. Российские комплексы С-400 и "Панцирь" сбили все ракеты, их обломки повредили крыши геронтологического центра и детдома. Жертв и пострадавших среди мирных граждан нет.

Средствами воздушной разведки было оперативно установлено место пуска ракет ATACMS. Две пусковые установки MLRS производства США были обнаружены в районе Волосской Балаклеи в 50 километрах от Чугуева в Харьковской области. Они были уничтожены.