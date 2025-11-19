Минобороны: Киевский режим выпустил по Воронежу четыре ракеты ATACMS

Киевский режим 18 ноября выпустил по Воронежу четыре ракеты большой дальности ATACMS производства США, сообщили в Минобороны РФ.

Российские комплексы С-400 и "Панцирь" сбили все ракеты, их обломки повредили крыши геронтологического центра и детдома. Жертв и пострадавших среди мирных граждан нет.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев вечером 18 ноября сообщил, что дежурными силами ПВО в небе над Воронежем обнаружены и уничтожены несколько воздушных целей. Обломками повреждены кровля частного дома и автомобиль.

Весной Пентагон официально запрещал Киеву использовать американские ракетные комплексы большой дальности для ударов по России. В прошлом месяце газета The Washington Post писала, что президент США Дональд Трамп якобы снял этот запрет. Но сам он позже назвал эту информацию фейком.