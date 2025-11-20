Песков: Консультаций РФ и США по урегулированию на Украине не ведется

В Кремле сообщили, что как таковых консультаций РФ и США по урегулированию на Украине не ведется.

"Нет, как таковых консультаций сейчас не ведется. Контакты, безусловно, есть", - сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Он добавил, что не может добавить ничего нового по поводу диалога России и США по украинскому урегулированию, помимо того, что говорилось в Анкоридже. Слова Пескова приводит РИА Новости.

Ранее СМИ сообщили, что в ближайшие дни может быть согласовано рамочное соглашение о прекращении военного конфликта. Документ был подготовлен в ходе контактов между представителями администрации Дональда Трампа и российскими официальными лицами, при этом украинская сторона в его обсуждении не участвовала. Он включает в себя ряд уступок с обеих сторон. Киев должен отдать оставшуюся часть Донбасса, сократить численность своих войск в два раза, отказаться от ряда вооружений, придать официальный статус русскому языку и канонической УПЦ. Также США не будут финансировать Украину.

При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не получала от США проекта соглашения по Украине.