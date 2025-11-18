Набиуллина предложила подумать о запрете банков маркетплейсов

Конфронтация между Центральным банком и маркетплейсами вышла на новый уровень. Сегодня глава регулятора Эльвира Набиуллина предложила правительству подумать над запретом для маркетплейсов собственных финансовых организаций.

Поводом для недовольства стала разница в цене товара при оплате картой банка маркетплейса и другими платежными средствами.

"Стоимость продукта или услуги — это то, что определяет во многом выбор человека. Если идёт манипуляция ценой с помощью каких-то способов оплаты, здесь очень тяжело отследить, чтобы не было злоупотреблений", - заявила Набиуллина на конференции ЦБ "Фокус на клиента".

На банки маркетплейсов пожаловался и глава Сбера Герман Греф. По его словам, "они [маркетплейсы] вне конкуренции, особенно в вопросе налогов".

В маркетплейсах Набиуллиной и Грефу отметили: все их практики законодательству соответствуют, а преимущества при оплате картой "домашнего" банка – это программа лояльности, в которую инвестирует кредитная организация маркетплейса. Скидки дают возможность людям покупать товары дешевле, а бизнесу — продавать больше, не теряя прибыли, заявили в Wildberries. "Мы считаем предложения по ограничению скидок на маркетплейсах абсурдными. С таким же успехом можно предложить обязать все магазины "Пятерочки" давать скидку на колбасу 5% по карте "Ленты". Или же — обязать Сбер давать сниженную ставку по ипотеке не только его зарплатным клиентам, но и зарплатным клиентам других банков, а также покупателям Wildberries", - цитирует "Коммерсант" представителя маркетплейса.

Онлайн-площадки обвиняют классические крупные банки в попытке лоббировании своих интересов.