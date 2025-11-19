Уральца, угрожавшего ребенку в шапке с буквой Z, отправили в колонию по новому делу

Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге вынес приговор жителю города Александру Неустроеву* по новому делу, на этот раз об оправдании терроризма. Ближайшие годы мужчина проведет в колонии строгого режима.

Инцидент произошел 24 апреля в колонии-поселении, где Неустроев* отбывал срок по другому делу. По версии следствия, в присутствии свидетелей уралец оправдал теракты в отношении военкора Владлена Татарского и политолога Дарьи Дугиной.

Сам Александр Неустроев* полностью признал вину. Суд назначил ему 4,5 года лишения свободы. Отбывать новый срок мужчина будет в колонии строгого режима.

Вынесение приговора Неустроеву* (на переднем плане слева) в 2024 году

Напомним, в 2023 году в Екатеринбурге он угрожал ребенку в шапке с буквой Z. Летом 2024 года суд приговорил Неустроева* к трем годам колонии-поселения за хулиганство с угрозой насилия, совершенное по мотивам ненависти в отношении социальной группы.

В августе 2025 года уральца внесли в перечень террористов и экстремистов.

*внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга