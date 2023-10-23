23 Октября 2023
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Фото: СУ СКР по Свердловской области

Дело о нападении на мальчика в Z-шапке отправили обратно следователям

Ленинский районный суд Екатеринбурга принял решение вернуть уголовное дело об оскорблении ребенка с Z-шапкой обратно в областной СКР. Судебный процесс проходил сегодня и был закрыт для журналистов.

Напомним, что на пересмотре решения суда, назначившего Александру Неустроеву штраф в размере 7 тыс. рублей, настояла прокуратура. Наказание показалось гособвинению слишком мягким, несмотря на то, что родителей мальчика все устраивало. Неподходящим назначенное наказание показалось и общественникам и даже главе города Алексею Орлову.

Напомним, в апреле этого года мужчина нецензурно оскорбил ребенка из-за изображенной на его шапке буквы Z – одного из символов специальной военной операции. Выяснилось, что отец школьника – росгвардеец и участник СВО. В итоге агрессора задержали с ОМОНом и завели административное дело по статье "Мелкое хулиганство". Позже он стал фигурантом уже уголовного дела по статье "Хулиганство".

Теги: шапка, Z, Неустроев, суд


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