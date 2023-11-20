В Екатеринбурге мать мальчика в Z-шапке вынудили уволиться с работы

В Екатеринбурге вынудили уволиться с работы мать мальчика в шапке с буквой Z, которого весной оскорбил агрессивный мужчина. В ситуацию пришлось вмешаться депутату Госдумы Александру Хинштейну.

Как рассказал депутат в своем Telegram-канале, к нему обратилась мать ребенка в Z-шапке и пожаловалась, что после возмущения приговором обидчику сына ее заставили уволиться из суда, где она работала. После того, как Хинштейн обратил внимание на ситуацию женщины, подключилось руководство Росгвардии.

"Ее муж и отец мальчика является росгвардейцем и сейчас находится в уже третьей командировке в зоне СВО. Поэтому судьба этой семьи для ведомства небезразлична. Людмиле предложено поступить на работу в Свердловское управление Росгвардии, с чем она согласилась. Уже начался процесс оформления документов. До конца года планируется все завершить", - сообщил Александр Хинштейн.

Депутат добавил, что будет ждать пересмотра дела по оскорблению ребенка. Ранее Генпрокуратура добилась отмены решения (агрессор отделался штрафом). Дело вернули на новое рассмотрение.