Паспорт гражданина РФ спас бойца СВО во время обстрела

Паспорт гражданина РФ спас жизнь 25-летнему жителю города Чусовой, который проходит военную службу с сентября 2022 года в 752 гвардейском мотострелковом полку в звании гвардии младшего лейтенанта на СВО, сообщили Накануне.RU в пресс-службе полиции Пермского края.

Военнослужащий всегда носил паспорт при себе в нагрудном кармане. В мае текущего года молодой человек попал под обстрел, и осколок боеприпаса попал ему в грудь, но последствия оказались нефатальными – основной удар принял на себя паспорт.

В октябре бойцу предоставили отпуск. По возвращении домой он сразу обратился в отдел по вопросам миграции ОМВД России "Чусовской" с заявлением о замене паспорта гражданина Российской Федерации. Сотрудники подразделения оказали ему содействие в оформлении официальных бумаг в ускоренном порядке.

При вручении паспорта полицейские пожелали военнослужащему крепкого здоровья, скорейшего возвращения домой и мирного неба над головой, а также подарили Конституцию Российской Федерации.