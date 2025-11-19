В расчете больничных в 2026 году учтут доходы за два года

Стало известно о плановом изменении с 2026 года механизма начисления пособий по временной нетрудоспособности.

Как заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин, при расчёте больничных будет применяться новый расчётный период — доходы граждан за 2024–2025 годы. Расчёт среднедневного заработка сохранит стандартную формулу: совокупный доход за два календарных года (не превышающий законодательно установленных предельных величин) делится на 730. Для 2024 года лимит составляет 2,225 млн руб., для 2025 года — 2,759 млн руб.

Процент выплаты от среднего заработка продолжает определяться страховым стажем работника: 60% (стаж менее 5 лет), 80% (от 5 до 8 лет) или 100% (8 лет и более). Оплата первых трёх дней нетрудоспособности осуществляется средствами работодателя, дальнейших — Социальным фондом России. На все суммы пособия начисляется НДФЛ в размере 13%, сообщает aif.ru.

Ранее в Минздраве опровергли изменения в оформлении больничных листов.