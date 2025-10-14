В Минздраве опроверг изменения в оформлении больничных листов

В России никаких изменений в порядок оформления больничных листов не вносилось.

Как заявил помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов, появившаяся об этом информация не соответствует действительности. Отмечается, что не было принято никаких решений о сокращении количества заболеваний и состояний, включая те, что сопровождаются выраженной лихорадкой, при которых оформляется больничный лист. В ближайшее время такие изменения не планируются.

До этого в интернете появилась информация о том, что Минздрав РФ сократил перечень заболеваний, которые считаются основанием для официального отсутствия на рабочем месте, сообщают "Известия".

Ранее стало известно, что самозанятые смогут платить взносы в Соцфонд, чтобы получать больничные.