В Минздраве опроверг изменения в оформлении больничных листов
В России никаких изменений в порядок оформления больничных листов не вносилось.
Как заявил помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов, появившаяся об этом информация не соответствует действительности. Отмечается, что не было принято никаких решений о сокращении количества заболеваний и состояний, включая те, что сопровождаются выраженной лихорадкой, при которых оформляется больничный лист. В ближайшее время такие изменения не планируются.
До этого в интернете появилась информация о том, что Минздрав РФ сократил перечень заболеваний, которые считаются основанием для официального отсутствия на рабочем месте, сообщают "Известия".
