В Прикамье планируют увеличить выплаты молодым специалистам АПК более чем в два раза

В Прикамье планируют увеличить выплаты молодым специалистам АПК более чем в два раза, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого парламента.

Так, сотрудникам с высшим образованием предложено увеличить стимулирующую выплату со 150 до 350 тысяч рублей, а для специалистов со средним профессиональным образованием – co 100 до 250 тысяч рублей.

Губернатор Дмитрий Махонин внес в краевой парламент проект закона о поддержке кадров сельскохозяйственных организаций. Согласно документу, размеры стимулирующих выплат для молодых специалистов АПК будет устанавливать правительство Пермского края. Как указано в пояснительной записке, такая мера предложена для оперативной индексации размеров единовременных и стимулирующих выплат.

Кроме этого, предложено исключить условие об обязательной отработке в сельскохозяйственной организации три года после заключения договора o предоставлении стимулирующей выплаты. Напомним, стимулирующая выплата предоставляется специалистам, получившим единовременную выплату и отработавшим в сельскохозяйственной организации три года.

Планируется, что проект закона будет рассмотрен на заседании краевого парламента в ноябре.