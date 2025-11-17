17 Ноября 2025
Армия и ВПК В бывшем СССР
Фото: Накануне.RU

"Катастрофически не хватает". Полтавский военком заявил, что план по мобилизации не выполняется

Украинские ТЦК (военкоматы) не выполняют план по мобилизации. Об этом заявил спикер Полтавского ТЦК Роман Истомин.
Он несколько слукавил, сказав, что не знает точных цифр по проценту укомплектованности, "но из всех источников слышит одно: людей катастрофически не хватает практически во всех направлениях". То есть Истомин заявил об огромной нехватке людей, но сославшись на других.

"Что касается процента выполнения [плана по мобилизации], точных цифр я не назову. Если бы выполняли на 100%, дефицита в армии, очевидно, не было бы", – заявил полтавский военком.

О дефиците живой силы на Украине говорят все. На прошлой неделе мэр Киева Виталий Кличко заявил в Германии, что нужно снизить возраст мобилизации с 25 до 22 лет. А на следующий день канцлер Германии Фридрих Мерц призвал Зеленского закрыть границы для молодых людей, чтобы они могли "послужить своей стране". После этого и сам Зеленский признал, что Запад призывает увеличить масштабы мобилизации, которые сейчас составляют около 30 тысяч человек в месяц. Но режим надеется сохранять баланс, чтобы еще больше не бить по экономике. В то же время он обошел стороной масштабы дезертирства, а они огромны - около 20 тысяч ежемесячно. То есть мобилизация едва покрывает дезертирство. А с учетом потерь численность армии Зеленского уменьшается примерно на 15 тысяч человек в месяц, подсчитал блогер Юрий Подоляка.

Издание "Страна" пишет, что Европа давит на Зеленского по вопросу снижения мобилизационного возраста, увязывая с этим продолжение дальнейшего финансирования Киева. И коррупционный скандал в окружении Зеленского на Украине пришелся очень некстати.

В целом общим мнением на Украине по проблеме мобилизации является то, что она давно не воспринимается людьми как оправданная необходимость по причине отсутствия ясных целей и массовых нарушений. Об этом открыто говорят многие украинские политологи и даже депутаты Рады.

Теги: мобилизация, украина


