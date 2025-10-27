Нужно воевать всем или "заканчивать этот ужас", заявили в Раде

Зеленский шлет на убой только бедных украинцев, которые не могут откупиться от мобилизации, в то время как богатые спокойно живут как ни в чем не бывало. Об этом заявила депутат Рады Анна Скороход, бывшая во фракции Зеленского "Слуга народа", но позже исключенная из нее.

Она сказала, что "Зеленский заручился поддержкой Евросоюза и Великобритании", которым нужно продолжение военного конфликта. Те готовы финансировать боевые действия до 2027 года включительно, чтобы украинцы продолжали воевать против России за их интересы. У США позиция другая, которую можно свести к пословице "лучше плохой мир, чем хорошая война". Однако Зеленский почему-то на стороне Европы. Но у людей не спрашивают, хотят ли они продолжения этого кошмара.

"Как проходит мобилизация – это страшные вещи. Так же, как и продление военного положения без изменений в управлении армией, без изменений в отношении к тому, что у нас воюют только бедные, а все остальные у нас либо забронированные, либо правоохранители, либо еще кто-то. Либо нужно менять и продолжать бороться дальше, чтобы воевали все, либо этот ужас нужно заканчивать", – резюмировала Скороход.

Такие призывы на Украине раздаются регулярно, в том числе в Раде. Ранее на это уже дали ответ в Киеве, подведя под него теоретическое "обоснование". Близкий к офису Зеленского политолог Виталий Портников заявил, что на Украине демократия, а значит, воевать обязаны именно простые люди. Чтобы воевали богатые и чиновники, в стране должен быть установлен феодализм.

"Мы сейчас слышим от людей, что должны воевать дети депутатов, а после этого и они пойдут. Нет, люди, это демократическое государство. В демократическом государстве за страну гибнет простой человек. Если мы хотим, чтобы за государство погибала аристократия, мы должны жить в феодальной стране. За желание быть равным нужно платить, в том числе и собственной жизнью", – рассказал Портников.