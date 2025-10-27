СМИ: У ВСУ большие проблемы с мотивацией

ВСУ испытывают большие сложности с мотивацией личного состава. Люди не хотят воевать в армии Зеленского, а когда туда попадают, многие дезертируют. Не говоря уже о состоянии здоровья многих мобилизованных. Об этом пишет немецкая газета Berliner Zeitung.

Отмечается, что с 24 февраля 2022 года на Украине возбуждено около 290 тысяч уголовных дел против военнослужащих, бросивших службу. Но на самом деле дезертиров больше. Многие командиры просто не сообщают об этом, чтобы не навлечь на себя гнев вышестоящего начальства. По словам командиров ВСУ, причины бегства мобилизованных просто и понятны – это физическое и моральное истощение, низкая боевая подготовка, мобилизация "до победы", действия командования и, как следствие, потеря доверия к офицерам. Все это приводит к общему разочарованию и нежеланию иметь дело с ВСУ. Люди просто сбегают.

Как заявила уполномоченная по вопросам обороны Украины Ольга Решетилова, признавшая, что немалая часть мобилизованных людей бегут из учебных лагерей или по дороге к своим подразделениям, они не просто боятся смерти непонятно за что – это протест против бесконечного "воевать до победы" и истощения. Сроки службы отсутствуют, а коррупция при мобилизации имеет гигантские масштабы, что подрывает веру людей.

Издание подчеркивает, что Зеленский лукавит, когда говорит, что ему нужно только оружие, а людей он наловит на улицах.

"Пока политическое руководство не возьмет под контроль процессы в ВСУ, даже самый большой арсенал оружия ничего не изменит. Запад может продолжать поставлять боеприпасы – но скоро может просто не остаться людей, чтобы этим оружием пользоваться", – говорится в статье.

Беспощадность и жестокость военкомов на Украине является ежедневно обсуждаемой темой. На днях киевский военком Владимир Шередега, с позывным "Шамиль", рассказал, что ТЦК могут мобилизовать любого человека, независимо от возраста и состояния здоровья, годен он или нет, провести его за полдня через все комиссии и оформить все документы и отправить в учебный центр ВСУ, и никакой ответственности за это не будет. Так как запас людей не безграничен, в учебные центры все чаще привозят бездомных, инвалидов и больных туберкулезом или другими опасными болезнями, заявил заместитель командира 3-го армейского корпуса ВСУ Дмитрий Кухарчук. Людей отлавливают в нужных количествах, но они не мыслят категориями защиты "украинской государственности". ПРи

На днях депутат Киевсовета и офицер ВСУ Александр Погребисский прямо заявил, что "военные – это рабы", их спрашивать не будут. А кто недоволен, того переводят в штурмовики. При этом им часто не платят того, что обещают.

"Военные ВСУ – это безмолвное стадо, которое должно тихо выполнять приказы и не орать относительно зарплат", - сказал он.