Президенту РФ доложат о школе-долгострое в Челябинске

Президенту Российской Федерации Владимиру Путину будет доложено о недостроенной школе в 33 микрорайоне Челябинска, которая простаивает уже 17 лет. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном отделении "Народного фронта".

Так, по словам участников президентского движения, новая школа на 1100 мест на границах улиц Академика Королева, Академика Макеева, 250-летия Челябинска и Братьев Кашириных до сих пор не построена. Строительство было остановлено после расторжения договора с подрядчиком в 2024 году и сейчас находится на этапе государственной экспертизы.

Известно, что в 2023 году объект обещали сдать, но из-за изменений в проектно-сметной документации сроки строительства сдвинулись. В настоящий момент готовность здания составляет всего 16%. В ближайших же школах классы переполнены. В некоторых из таких классов учатся по 40 человек, и это мешает нормальному обучению.