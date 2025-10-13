Жители Копейска опасаются нового потопа — "Народный фронт" обратился к властям

Жители Копейска в Челябинской области ежегодно сталкиваются с потоплением домов и потерей имущества. Проблема, по словам местных жителей, тянется годами и остается нерешенной.

Жители города считают, что проблема возникла из-за неликвидированных шахт в Копейске. Об этом сообщили Накануне.RU в отделении "Народного фронта Челябинской области".

Представители "Народного фронта" направили обращение в прокуратуру и губернатору региона с просьбой вмешаться на уровне областных властей. Они требуют от администрации срочных мер по откачке воды и разработке нового проекта водоотведения для муниципалитета.

В пресс-службе СКР сообщили, что прокуратура провела проверку и подтвердила наличие нарушений. В адрес администрации города внесено представление с требованием устранить проблему. Среди первоочередных мер — организация отвода воды, расчистка пруда у шахты "Красная горячка", а также увеличение мощности насосов.

Ранее в муниципалитете планировали приступить к реализации проекта водоотведения, однако его запуск был отложен из-за несвоевременного предоставления документации подрядной организацией.