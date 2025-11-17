Порт Новороссийска возобновил экспорт нефти после атаки БПЛА

После двухдневной паузы, вызванной масштабной атакой украинских беспилотников, Новороссийский морской порт, критически важный для российского нефтяного экспорта, возобновил отгрузку нефти 16 ноября.

Инцидент произошел 14 ноября и привел к повреждениям инфраструктуры, включая перевалочный комплекс "Шесхарис", жилые дома и судно. Власти региона подтвердили, что пострадали четыре человека, а Минобороны — уничтожение 66 БПЛА.

Возобновление работы порта имеет стратегическое значение, поскольку через Новороссийск проходит примерно пятая часть всего российского экспорта сырой нефти. Длительная остановка могла бы существенно ограничить поставки на мировом рынке. По данным Reuters, в октябре через порт было отгружено 1,794 млн тонн нефтепродуктов.

Глава города Андрей Кравченко 14 ноября объявил о введении режима ЧС после массированной атаки беспилотников. По его словам, что дроны также повредили резервуар и причал Черномортранснефти и контейнерный терминал НУТЭП.