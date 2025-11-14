В Новороссийске после ночной атаки БПЛА ввели режим ЧС

Режим ЧС введен в Новороссийске после массированной атаки БПЛА на город. Об этом сообщил глава Новороссийска Андрей Кравченко.

"На данный момент известно о попаданиях фрагментов беспилотников в четыре МКД и два частных дома. Известно об одном пострадавшем", - написал он в Telegram-канале. В выбиты окна, повреждены фасады. Также повреждены автомобили, находившиеся во дворах.

Кроме того, обломки БПЛА повредили резервуар и причал Черномортранснефти, контейнерный терминал НУТЭП, нефтебазу на перевалочном комплексе «Шесхарис».

Также сообщалось, что обломки БПЛА повредили одно из гражданских судов в порту, три человека из экипажа корабля.

По словам главы города, оперативными службами проводится обследование мест происшествия. Всем пострадавшим окажут необходимую помощь.