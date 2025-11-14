В Казахстане заявили, что отгрузка нефти через порт Новороссийска идёт штатно

Ночная атака дронов на порт Новороссийска не помешала Казахстану отгружать через него нефть.

Отгрузка идёт в штатном режиме и без ограничений, пишет РБК. Казахстан экспортирует свою нефть через нефтебазу на перевалочном комплексе "Шесхарис". Нефть идет в новороссийский порт по двум направлениям: нефтепроводу Атырау – Самара – Новороссийск и нефтепроводу Махачкала – Новороссийск.

Режим ЧС введен в Новороссийске после массированной атаки БПЛА на город. Обломки БПЛА повредили резервуар и причал Черномортранснефти, контейнерный терминал НУТЭП, нефтебазу на перевалочном комплексе "Шесхарис". Также сообщалось, что обломки БПЛА повредили одно из гражданских судов в порту, три человека из экипажа корабля.