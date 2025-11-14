Атака БПЛА на Новороссийск: повреждена нефтебаза и жилые дома, есть пострадавший

В Новороссийске в результате атаки БПЛА повреждена нефтебаза на перевалочном комплексе "Шесхарис". Пожар, начавшийся на объекте после падения фрагментов беспилотника, потушен, сообщает оперштаб региона в Telegram-канале.

Кроме того, в результате массированной атаки на Новороссийск обломки БПЛА повредили одно из гражданских судов в порту. По предварительной информации, пострадали три человека из экипажа корабля. Их госпитализировали.

Также повреждения получили береговые сооружения, сообщили в оперштабе. Повреждены и несколько многоквартирных домов. В одном из них фрагменты беспилотника попали в квартиру на 4 этаже. Пострадал мужчина, его госпитализировали.

По данным Минобороны, в течение прошедшей ночи средствами ПВО перехвачены и уничтожены 216 украинских БПЛА, 66 из них – над Краснодарским краем.