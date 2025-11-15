15 Ноября 2025
в россии
Политика За рубежом
Фото: Накануне.RU

Трамп заявил, что украинский конфликт его "раздражает"

Американский президент Дональд Трамп заявил, что надеется на скорое разрешение украинского конфликта, потому что он его "раздражает".
Читайте также:

Говоря об урегулировании ситуации, в интервью британскому телеканалу GB News Трамп заявил, что "это произойдет".

"Я надеюсь, что это произойдет скоро", - отметил он.

Как пишет ТАСС, также американский президент утвердительно ответил на вопрос, раздражает ли его, что конфликт на Украине все еще продолжается.

"Я прекратил восемь войн. И осталась одна", - объявил Трамп.

Напомним, ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс рассказал, что для урегулирования украинского конфликта нужен диалог Дональда Трампа и российского президента Владимира Путина.

Теги: Трамп, Украина, конфликт, США


