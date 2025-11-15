Трамп заявил, что украинский конфликт его "раздражает"
Американский президент Дональд Трамп заявил, что надеется на скорое разрешение украинского конфликта, потому что он его "раздражает".
Говоря об урегулировании ситуации, в интервью британскому телеканалу GB News Трамп заявил, что "это произойдет".
"Я надеюсь, что это произойдет скоро", - отметил он.
Как пишет ТАСС, также американский президент утвердительно ответил на вопрос, раздражает ли его, что конфликт на Украине все еще продолжается.
"Я прекратил восемь войн. И осталась одна", - объявил Трамп.
Напомним, ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс рассказал, что для урегулирования украинского конфликта нужен диалог Дональда Трампа и российского президента Владимира Путина.