Общественники Южного Урала предложили организовать штрафстоянки для бродячего домашнего скота

В Челябинской области местные жители все чаще сталкиваются с проблемой самовольного выхода домашних животных на улицы и во дворы. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе регионального "Народного фронта".

По данным пресс-службы, десятки жалоб поступают на коров, коз и свиней, гуляющих без присмотра. Некоторые южноуральцы по возвращении с работы обнаруживают животное прямо на лестничной клетке.

Также участились случаи, когда домашний скот беспрепятственно выходит на проезжую часть, попадает во дворы и создает угрозу как для граждан, так и дорожного движения.

Эксперт "Народного фронта", зоозащитник и ветеринар Карен Даллакян предложил создать в регионе штрафстоянки для бродячего домашнего скота.

Инициатива направлена на защиту имущества и спокойствия граждан, а также на ответственное отношение хозяев к своим животным.