На Южном Урале медведи разгуливают вблизи населенных пунктов

В Миассе голодные медведи заходят на территории садовых некоммерческих товариществ (СНТ) и прямо там едят брошенный урожай. Об этом Накануне.RU сообщили в "Народном фронте Челябинской области".

По словам представителей движения, причинами участившегося выхода медведей к людям стали нарушения в несоблюдении правил утилизации отходов, недостаточная кормовая база в охотничьих хозяйствах, наличие несанкционированных свалок и антропогенные факторы: вырубка леса, строительство дорог и распашка земель.

Представитель "Народного фронта" Карен Даллакян предложил провести проверку и ликвидацию несанкционированных свалок, усилить контроль за охотничьими хозяйствами, а также провести работу с органами местного самоуправления и председателями СНТ по правилам хранения и утилизации отходов.

В настоящий момент "Народный фронт" обратился к губернатору Челябинской области для реализации этих мер и обеспечения безопасности жителей.