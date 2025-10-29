Новый омбудсмен Свердловской области призвала учителей ни за что не прикасаться к ученикам

Учителя в Свердловской области не должны прикасаться к школьникам ни при каких обстоятельствах. Об этом заявила новый уполномоченный по правам ребенка в регионе Татьяна Титова, которую накануне избрали депутаты заксобрания.

Она уверена, что проявлять физическое насилие в отношении ребенка нельзя в любом возрасте и в отношении любого ребенка, как бы он себя ни вел, "даже если ребенок ведет себя так, что уже нет никаких сил". Потому что один воспримет это нормально, а другой будет считать, что даже своим прикосновением учитель перешел "границы индивидуального пространства". Она призвала разрешать все конфликты только словами или в присутствии родителей. По ее мнению, это не беспомощность педагога, а наоборот - его достоинство.

Титова также призвала не ограничивать регистрацию детей в соцсетях, а усиливать "цифровую грамотность" и ответственность самих соцсетей.

"Дурдом… Нельзя ругать, нельзя запрещать, а что можно? Эти "омбутсмены" когда в последний раз были в реальной школе?" - вопрошает эксперт по информационной безопасности Родительской палаты Андрей Афанасьев.

В соцсетях люди тоже не поддержали позицию Титовой. В том числе аргумент про "индивидуальное пространство детей".

"Пора запретить границы индивидуального пространства у детей. И все встанет на свои места", - считает Светлана М., комментарий которой поддержали более 300 пользователей, а возражения против - примерно в 10 раз меньше.

"Как разнимать детей во время драки, если к ним прикасаться нельзя? Я систематически трогаю детей. У меня был первоклассник, который в детском лагере на дорогу убежал, еще и сопротивлялся, когда я его остановила. По новым правилам нужно дать ему бежать под колеса?" - возмущена Надежда Б.

"У нас нет закона, который защищает учителя, а вот детей защищает куча законов", - отмечает Иван П., которого лайками поддержали более 200 человек.

Учителя и эксперты говорят, что одной из ключевых проблем современной школы является фактическая беспомощность учителя, у которого нет никакой дисциплинарной власти. При этом заявление Титовой выражает ее личное мнение, а не законодательный запрет прикасаться к детям.

Напомним, недавно в Екатеринбурге суд вынес приговор учителю за "насилие" над учеником. "Насилие" заключалось в том, что преподаватель заломил руку учащемуся и повел к директору. Этому предшествовала сцена, когда школьник громко матерился в классе, публично оскорблял педагога и срывал урок. Суд посчитал действия учителя непрофессиональными и назначил ему 1,5 года исправительных работ, на 2 года запретил заниматься педагогической деятельностью и взыскал в пользу ученика компенсацию морального вреда в 120 тыс. руб.