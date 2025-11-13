Уральский Россельхознадзор обнаружил пять птицефабрик с нарушениями ветеринарных правил

На пяти птицеводческих предприятиях Среднего Урала были выявлены нарушения ветеринарных правил. Об этом сообщает пресс-служба Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.

Несоответствия требованиям законодательства были обнаружены семи площадках, принадлежащих нарушителям, с 1 октября по 12 ноября. Специалисты отметили, что на въезде на территорию хозяйств стояли дезинфекционные барьеры, которые, вопреки правилам, не были заполнены спецраствором, не замерзающим при температуре ниже 0°С. Помимо этого, въезжающий и выезжающий автомобильный транспорт не дезинфицируется, что может привести к заносу и распространению инфекционных заболеваний как на территорию предприятия, так и при выезде с него.

Но инфекция - это не единственная опасность. Из-за нарушения целостности ограждений, на птицефабрику могут проникнуть бездомные и дикие животные. А вблизи предприятий или вовсе на их территории были замечены гнезда синантропных птиц, которые являются потенциальными разносчиками серьезных заболеваний.

На основании обследований сотрудники Россельхознадзора вынесли пяти предприятиям предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований законодательства с требованием устранить все недочеты.

Напомним, что птицефабрика "Пышминская", где ранее произошла вспышка инфекционного заболевания птиц, ввела полную приостановку отгрузки куриного яйца до получения официального заключения о безопасности продукции. Сейчас предприятие рискует потерять прибыль и начать сокращения