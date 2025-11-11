Птицефабрика "Пышминская", где массово заболели куры, рискует потерять прибыль

Птицефабрика "Пышминская" рискует потерять прибыль и начать сокращения, сообщает РБК Тюмень со ссылкой на экономиста Ивана Вилкова.

По его мнению, ситуация напоминает случай на "Боровской" птицефабрике в 2021 году.

"Во-первых, конечно — это убыток для предприятия, соответственно, компания заплатит меньше налогов в бюджет региона, так как снизится объем производства и его доходы. Кроме того, могут возникнуть проблемы с рабочими местами, так как столько сотрудников в моменте не нужно будет. Вероятно их могут отправить в неоплачиваемый отпуск, частично отправят, либо зарплату сократят" — прокомментировал эксперт.

Он также отметил, что на ликвидацию последствий, возможно, будут привлечены средства района или области. Некоторые проблемы возникнут для участников товарной цепочки, в том числе и потребителей.

"Возможно будет изменение цен на продукцию в моменте из-за неопределенности по поводу поставок, но я не думаю, что возникнет дефицит на товары. На полках ассортимент несколько поубавится", — рассказал Иван Вилков.

Эксперт также отметил, что, в отличие от птицефабрики "Боровской", "Пышминская" является частным предприятием, что может ограничить объем финансовой помощи.