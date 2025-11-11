Продукцию птицефабрики "Пышминская" изымают из магазинов

Птицефабрика "Пышминская", где ранее произошла вспышка инфекционного заболевания птиц, ввела полную приостановку отгрузки куриного яйца до получения официального заключения о безопасности продукции. Официальное заявление компании опубликовал Информационный центр Правительства Тюменской области, передает корреспондент Накануне.RU.

Предприятие уведомило федеральные и региональные розничные сети, дистрибьюторов и торговых партнеров о необходимости временного снятия продукции с реализации и инициировало процесс ее изъятия с полок магазинов.

"Мы понимаем обеспокоенность наших партнеров и покупателей. Надеемся на понимание и поддержку с вашей стороны в этот сложный момент для нашего предприятия", - говорится в сообщении птицефабрики.

На предприятии введен карантинный режим и усилены санитарно-противоэпидемические мероприятия. Специалисты приступили к реализации комплекса мер по локализации распространения инфекции в соответствии с установленными протоколами.

Совместно с федеральными и региональными органами проводится расширенный лабораторный мониторинг для оценки ситуации и обеспечения безопасности продукции.