13 Ноября 2025
Экономика В России
Правительство решило наблюдать за резко подорожавшими авиабилетами

Эксперимент по изучению статистики средних цен на авиабилеты эконом-класса продлен до конца 2026 года. Распоряжение правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Поначалу эксперимент был рассчитан на второе полугодие 2025 года и направлен на автоматический сбор информации по средним ценам на авиабилеты эконом-класса. В нем участвуют Минтранс, Росстат, Минэкономразвития, Минцифры, Росавиация и ФАС. Теперь, согласно новому распоряжению, ведомства должны доложить Правительству о результатах эксперимента в начале 2027 года.

Авиаперелеты эконом-классом являются одной из наиболее подорожавших услуг в последние годы. Они подорожали настолько сильно, что в январе 2025 года Росстат просто исключил их из недельной корзины расчета инфляции, чтобы не портить статистику по инфляции. Если в 2022 году подорожание составило 16%, то в 2023 году - уже 22%, а в 202к году - 30%.

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова накануне направила обращение министру транспорта РФ Андрею Никитину с призывов обратить внимание на цены и разработать меры, чтобы снизить стоимость перелетов в праздники. Для многих они просто недоступны. Она считает, что это еще и вопрос внутренней объединенности и территориальной связности страны. На праздники люди сталкиваются с тем, что перелет за рубеж дешевле, чем на Камчатку, в Башкирию или Калининград. И Минтранс это подтверждает. Это результат сознательной политики авиакомпаний, компенсирующих убытки низкого сезона за счет пиковых дат. Предлагается ввести предельные наценки.

"Государственные праздники должны стать временем, когда каждый гражданин может укрепить связи с родными, прикоснуться к культурному многообразию страны и почувствовать сопричастность к ее судьбе", - считает депутат.

При этом в авиационной отрасли с 1 марта 2026 года введен инфраструктурный сбор в размере 150 рублей, который будет прибавляться к цене каждого билета. Он предназначен для поддержки аэродромной инфраструктуры. Также, согласно приказу Минтранса, отменены дополнительные комиссии за возврат или изменение даты вылета. Теперь эти сборы строго ограничены фактическими расходами авиаперевозчика. Связанные с этим повышенные финансовые риски авиакомпании также добавят к цене. Ожидается, что цена билетов вырастет и из-за изменений в страховых полисах, связанных с задержками рейсов, которые сейчас прорабатываются страховщиками.

Продление эксперимента может означать, что власти решили просто отложить проблему еще на год.

Теги: цены, авиация, билеты


