В России рост цен на авиабилеты сравнялся с инфляцией

В России к концу 2025 г. почти сравнялись два показателя – рост цен на перелёты внутри страны и инфляция. Чуть иная ситуация на зарубежных направлениях – там на отдельных направлениях цена даже снизилась.

Динамику эксперты объясняют усилением конкуренции с иностранными перевозчиками и накопленной инфляцией прошлых лет. Эксперты полагают, что в 2026 г. при условии стабильного спроса иностранные авиакомпании продолжат отбирать трафик у российских игроков, а те будут сдерживать цены, пишет "Ъ".

Ранее стало известно, что эксперимент по изучению статистики средних цен на авиабилеты эконом-класса продлён до конца 2026 г. Поначалу эксперимент был рассчитан на второе полугодие 2025 г. и направлен на автоматический сбор информации по средним ценам на авиабилеты эконом-класса.

Авиаперелеты эконом-классом являются одной из наиболее подорожавших услуг в последние годы. Они подорожали настолько сильно, что в январе 2025 г. Росстат просто исключил их из недельной корзины расчёта инфляции, чтобы не портить статистику по инфляции. Если в 2022 г. подорожание составило 16%, то в 2023 г. – уже 22%, а в 2024-ом – 30%.