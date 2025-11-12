Минтранс: Калининград может получить 1,4 млрд рублей на льготные авиаперевозки

Калининградская область может получить финансирование в размере 1,4 млрд руб. на субсидирование авиаперевозок в 2025 году.

Об этом сообщил Минтранс РФ в своем Telegram-анале. В текущем году субсидируются перевозки по 21 маршруту, а льготными тарифами уже воспользовались более 400 тыс. человек. Ведомство выделяет две основные программы субсидирования: программа региональных перевозок, связывающая Калининград с 15 городами России от Волгограда до Петрозаводска.

Программа социальной доступности, охватывающая шесть ключевых направлений, включая Москву и Санкт-Петербург, с участием пяти авиаперевозчиков. Отмечается, что для 2026 года прорабатывается вопрос о выделении дополнительных бюджетных ассигнований на продолжение данной программы льготных авиаперелетов.

Напомним, в России вводят новый авиационный сбор. Средства пойдут в фонд реконструкции аэропортов. Правила сбора определило Министерство транспорта РФ. По словам экспертов, привлечение пассажиров к финансированию процесса модернизации позволит улучшить инфраструктуру аэропортов.