Общество В России
Фото: Накануне.RU

В Госдуме призвали не повышать цены на авиабилеты в каникулы

Депутат Госдумы Игорь Антропенко призвал авиакомпании не повышать цены на авиабилеты на время школьных каникул.
По мнению политика, это негативно сказывается на возможности семей путешествовать по стране. Депутат заявил, что изучение цен на сайтах по бронированию билетов ставит многих родителей перед непростым выбором: либо отказаться от поездок, либо существенно увеличить расходы семейного бюджета.

"Обращусь в Министерство транспорта РФ с предложением принять меры, направленные на стабилизацию стоимости билетов и защиту прав пассажиров в этот важный период", - сказал ТАСС Антропенко.

Российская отрасль авиаперевозок находится в сложной ситуации. Цены на авиабилеты остаются самой актуальной темой для отрасли многие годы. Однако раннее бронирование и специальные тарифы могут помочь пассажирам сэкономить. Важно следить за динамикой цен и планировать поездки заранее, напоминают эксперты.

В конце апреля фиксировалось снижение внутренних перевозок по сравнению с прошлым годом (минус 2%) и органичный рост и восстановление международных перевозок — здесь рост от 7 до 30%. Популярными направлениями внутри страны остаются Калининград, Минеральные воды, Сочи. Что касается цен, то россияне массово жаловались на очень высокие цены на этих направлениях — в обе стороны 60-70 тыс. руб. в эконом-классе.

При этом авиаперевозки в России сегодня сталкиваются с рядом серьезных проблем, главными из которых являются нехватка авиапассажиров и недостаток самолётов. Для достижения цели по увеличению пассажиропотока на 50%, установленной указом президента, авиакомпании не дотягивают из-за нехватки флота, рассказывают эксперты отрасли. Это приводит к росту цен на билеты, что, в свою очередь, снижает доступность авиаперевозок для населения. В некоторых регионах, таких, как Калининград, наблюдается увеличение субсидий на авиаперевозки, но это не всегда приводит к увеличению числа рейсов.

