Лавров заявил о готовности Москвы к саммиту с США в Будапеште

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете Corriere della Sera подтвердил готовность Москвы провести российско‑американский саммит в Будапеште.

При этом, по его словам, конкретная дата мероприятия пока не согласована. "Провести в Будапеште второй российско‑американский саммит мы по‑прежнему готовы, если он реально будет опираться на хорошо проработанные итоги Аляски. При этом дата не определена. Российско‑американские контакты продолжаются", — заявил глава внешнеполитического ведомства.

Глава МИД РФ также прокомментировал публикацию Financial Times, в которой возможную отмену встречи связали с меморандумом по Украине. Лавров охарактеризовал материал как искажение сути событий. По его словам, западные СМИ пытаются возложить ответственность на Москву, а также помешать президенту США Дональду Трампу придерживаться курса на достижение устойчивого мира.

Также министр обратил внимание на действия европейских столиц, которые, по его оценке, нацелены на ослабление нынешней американской администрации. При этом он напомнил, что Белый дом изначально демонстрировал готовность к диалогу с Москвой — стремилась понять российскую позицию и найти долгосрочное мирное решение.

Ранее Лавров заявил, что Москва хотела бы провести встречу Путина и Трампа в Будапеште.