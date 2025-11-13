В Киеве заявили о приостановке мирных переговоров с Москвой

Переговоры между Москвой и Киевом приостановлены из-за отсутствия прогресса.

Об этом заявил The Times заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица. Он раскритиковал подход российской стороны, заявив, что переговорщики из РФ действовали по жёсткому мандату и не были готовы к творческому диалогу.

Также дипломат утверждает, что российская сторона использовала провокационные методы, в том числе личные выпады против членов украинской делегации. Кислица обвинил российских переговорщиков в том, что они привезли на переговоры в Стамбуле (состоялись 16 мая, 2 июня и 23 июля) досье на каждого члена украинской делегации.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал Будапешт "предпочтительным местом встречи Путина и Трампа, если Вашингтон возобновит свою инициативу".