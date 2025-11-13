В Кремле заявили о надежде, что Трамп все еще готов содействовать по Украине

Кремль надеется на готовность президента США Дональда Трампа содействовать урегулированию конфликта вокруг Украины.

Об этом CNN заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также указал, что отношения между Москвой и Вашингтоном обладают значительным потенциалом для развития, включая перспективы экономического сотрудничества.

Данное заявление прозвучало на фоне сообщений о приостановке переговоров между Киевом и Москвой. Как ранее заявил замминистра иностранных дел Украины Сергей Кислица, украинская сторона прекратила переговорный процесс в Стамбуле, обвинив российскую делегацию в нежелании обсуждать ключевые условия прекращения огня.