Москва хотела бы провести встречу Путина и Трампа в Будапеште - Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал Будапешт "предпочтительным местом встречи Путина и Трампа, если Вашингтон возобновит свою инициативу".

Накануне министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что встреча российского и американского президентов в Будапеште станет реальностью только в том случае, если план по урегулированию украинского конфликта будет согласован.

На прошлой неделе Дональд Трамп в ходе встречи с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном заявил, что второй саммит с Путиным не отменен, а перенесен из-за позиции Кремля по украинскому конфликту. На вопрос о том, есть ли вероятность встречи с Путиным в какой-то перспективе, Трамп ответил: "Шанс есть всегда".