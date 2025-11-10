На территории птицефабрики в Тюменской области произошла вспышка инфекционного заболевания птиц

На территории птицеводческого предприятия в Тюменской области произошла вспышка инфекционного заболевания птиц, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Продовольственная безопасность региона под контролем. Поставки продукции предприятия прекращены.

Чтобы не допустить распространения заболевания за пределы предприятия, было принято решение о проведении убоя птицы с последующим ее уничтожением. Все мероприятия проводятся исключительно в рамках действующих ветеринарных норм и правил. Согласно этим правилам при одновременном массовом заболевании животных, в том числе птицы, разрешается сжигание трупов птиц под открытым небом в траншеях (ямах) до образования негорючего остатка.

Для минимизации негативного воздействия для населения приняты все необходимые меры. Место для сжигания специалисты выбрали с учетом розы ветров и отдаленности жилых зон. Сжигание проводится преимущественно в ночное время суток.

Контроль за соблюдением всех требований при сжигании трупов птицы будут вести специалисты.