Туристы сорвались в ущелье в Карачаево-Черкесии

Двое туристов сорвались в Махарское ущелье в Карачаево-Черкесии, сообщает Baza.

По информации телеграм-канала, группа из пяти человек отправилась в поход, не зарегистрировавшись. На перевале Кичи-Муруджу два туриста сорвались со склона и получили различные травмы. Самостоятельно выбраться они не смогли. На помощь пострадавшим выехали спасатели.

Ранее на Камчатке спасатели эвакуировали единственную выжившую участницу восхождения на вулкан Вилючинский. Двое спутников девушки – мужчина и женщина - погибли, сорвавшись со склона.