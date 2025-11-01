01 Ноября 2025
Политика В бывшем СССР
Фото: facebook.com / Роман Протасевич

Протасевич подтвердил, что является сотрудником белорусской разведки

Считавшийся в Белоруссии оппозиционером Роман Протасевич подтвердил, что является сотрудником разведки республики.

"Да, это действительно так. Могу это подтвердить", — сказал он РИА Новости.

"Это все, что я могу сказать, вы должны сами понимать ситуацию", — заявил Протасевич, добавив, что, возможно, "какие-то более подробные истории будут в будущем".

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Протасевич является сотрудником разведки.

Напомним, белорусские власти 23 мая 2021 года посадили в Минске самолет авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс. Лукашенко заявил, что поступил сигнал о минировании самолета, при этом до посадки борт сопровождал белорусский истребитель. В итоге бомбу не обнаружили, зато задержали находившегося на борту самолета оппозиционера, бывшего главного редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его подругу, гражданку России, Софью Сапегу.

В 2023 году Протасевич был приговорен к восьми годам колонии – его признали виновным в публичных призывах к захвату государственной власти, актам терроризма, оскорблении президента, распространении заведомо ложных сведений о Белоруссии и других преступлениях. Позже Протасевич был помилован. Сапегу приговорили к шести годам колонии по семи различным статьям Уголовного кодекса Белоруссии. Она также была помилована.

Теги:


Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 13.06.2023 12:07 Мск Лукашенко рассказал, почему помиловал Протасевича
Ранее 24.05.2023 13:27 Мск Помилованный Протасевич дал показания на свою бывшую девушку Софью Сапегу
Ранее 22.05.2023 13:20 Мск В Белоруссии помилован экс-главред Telegram-канала Nexta Роман Протасевич

Экспертное мнение



Мнения из сети