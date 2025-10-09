НАТО может разрешить атаковать воздушные цели, пересёкшие границы альянса

НАТО может ослабить ограничения для пилотов, патрулирующих восточную границу блока. Им могут разрешить открывать огонь по воздушным целям, оказавшимся внутри границ стран-участниц альянса.

Обсуждении более агрессивного подхода к проблеме инициировали страны Восточной Европы. Их поддержали Франция и Великобритания. Обсуждают и другие идеи, среди которых – оснащение оружием разведывательных дронов, используемых для сбора информации о российской военной активности, проведение военных учений НАТО на границе с Россией, приводит РБК данные Financial Times.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев высказался о появлении беспилотников в европейских городах. Сначала он привёл возможные версии их полётов, а потом сообщил, чем станет появление БПЛА для жителей Старого света. Среди версий Медведев назвал "провокации бандеровцев с целью улучшить поставки оружия и спровоцировать войну", "деятельность пророссийского подполья в этих странах с целью дестабилизации жизни в ЕС", "проверку своих систем ПВО на прочность, которая проводится местными спецслужбами".

"Причинами этой паники вокруг "русских дронов" может быть любая из приведённых причин или их совокупность. Главное, чтобы недалёкие европейцы прочувствовали на своей шкуре, что такое опасность войны. Чтобы боялись и тряслись, как тупые животные в стаде, которых гонят на бойню, обгадились от страха, предчувствуя свой близкий и мучительный конец. Может, тогда они поймут, что такое война, и оторвут головы своим уродцам типа Мерца и Макрона, которые зарабатывают бабло и политические очки на крови", - написал Медведев в своём telegram-канале.