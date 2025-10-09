Бензин за неделю подорожал почти на 1%

Стоимость бензина в России с 30 сентября по 6 октября увеличилась на 0,9%.

Дизель стал дороже на 0,4%. По данным Федеральной службе госстатистики, за этот период цены на бензин изменились в 79 регионах, больше всего топливо подорожало в Чечне — на 6,3%, в Севастополе бензин, напротив, подешевел на 1,7%. В Москве и Петербурге стоимость выросла на 0,6% и 0,5% соответственно.

Согласно данным Росстата, рост цен на бензин в РФ ускорился: неделей ранее показатель был на уровне 0,8%, за неделю до этого — 0,6%.

По данным Минэкономики, с начала 2025 года стоимость бензина выросла более чем на 10%, обогнав общую инфляцию, сообщает Forbes.

Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба России оценивает ситуацию с ростом стоимости бензина на автозаправках в Курской области, Крыму и Краснодарском крае. Ведомство не исключает новых предупреждений в адрес нефтяников из-за подорожания топлива.