Правительство России намерено в ручном режиме поддерживать стабильную ситуацию на рынке топлива

Введение моратория на обнуление топливного демпфера с 1 октября по 1 мая 2026 года позволит сохранить расчет демпфирующей надбавки на топливо для его производителей и будет способствовать стабилизации ценовой ситуации на внутреннем рынке, сообщает ТАСС со ссылкой на Минэнерго РФ.

По данным ведомства, вывод из-под акциза дизельного топлива, получаемого при смешении его летних сортов с авиационным керосином, позволяет повысить экономическую эффективность производства морозостойких сортов дизельного топлива, повысив предельную температуру его фильтруемости и застывания.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому порог отклонения для выплаты топливного демпфера по бензину и дизельному топливу не будет учитываться с 1 октября до 1 мая.

Правительство намерено продолжать в ручном режиме поддерживать стабильную ситуацию на рынке топлива РФ и для этого принимать весь спектр необходимых инструментов для этой цели. В Минэнерго напомнили, что ранее до конца 2025 года были введены временные запреты на экспорта автомобильного бензина и дизельного топлива для "непроизводителей". "Эта мера позволяет не допустить перепродажу на экспорт топлива, предназначенного для внутреннего рынка.

В ведомстве также отметили положительный эффект на рынок топлива от меры по введению моратория на обнуление топливного демпфера, а также по выводу из-под акциза дизельного топлива, получаемого при смешении его летних сортов с авиационным керосином.

Сейчас индикативная биржевая цена для бензина Аи-92 в этом году составляет 60 450 рублей за тонну. Если среднемесячная цена на бирже превышает индикативную на 10%, то демпферные выплаты государством не осуществляются.

Для дизельного топлива индикативная цена установлена на уровне 57 200 рублей за тонну и порог отклонения цен для получения выплаты допускается на 20%.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект, который предусматривает изменения точки отсечения демпфера для бензина и дизеля (то есть допустимого уровня цены топлива на бирже, после превышения которого нефтяники лишаются выплаты демпфера из бюджета) на 10 п.п. с сентября, то есть до 20% по бензину и 30% по дизелю.

Глава "Газпром нефти" Александр Дюков предложил предоставить правительству право приостанавливать обнуление демпфера при форс-мажорных обстоятельствах. По его словам, демпфер сейчас требует донастройки в части повышения порогов отсечения выплат, также в ряде случаев у правительства должно быть право принимать решение о приостановке обнуления демпфера, даже если его текущие параметры не выполняются.

Также соответствующий указ президента с октября 2025 года по май 2026 года отменяет выплату акциза на дизтопливо, полученное в результате смешивания с авиакеросином не нефтеперерабатывающими заводами.