Новак: Прорабатываются меры по оздоровлению рынка топлива

В России ситуация на топливном рынке стабильна.

Как заявил вице-премьером Александр Новак, в настоящее время прорабатываются меры, необходимые для его оздоровления. Сохраняется запрет на экспорт топлива. В рамках исполнения поручения вице-премьерв была разработана модель мониторинга цен на бензин. Она основана на потребительской активности и позволит следить за динамикой цен и объемом потребления топлива в различных регионах РФ.

Также Новак поручил Минэнерго наблюдать за ситуацией на топливном рынке для того, чтобы надежно обеспечивать внутренний спрос на нефтепродукты и следить за соблюдением баланса цен в розничном сегменте, сообщают "Известия".

Напомним, бензин за неделю подорожал почти на 1%.