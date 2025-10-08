"До последнего дня являлись на каждое заседание": в суде высказались о сбежавших на Урале осужденных

В суде впервые прокомментировали ситуацию в уральском городе Алапаевск, где от приговора сбежали двое осужденных за надругательство над 15-летней девочкой.

Ранее сообщалось, что 32-летний Александр Шаньгин и 30-летний Александр Быков были осуждены к тюремным срокам за надругательство над школьницей. Оба находились не под арестом, а под подпиской о невыезде. В день вынесения приговора они просто не явились в суд.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, 6 октября Алапаевский городской суд назначил Шаньгину 11,5 лет колонии строгого режима, а Быкову – 10 лет "строгача". Так как они не пришли на оглашение приговора, то были объявлены в розыск.

"Следователь самостоятельно избрал обвиняемым меру пресечения в виде подписки о невыезде и не обращался в суд с ходатайством об ее изменении. Без инициативы гособвинителя в судебном процессе суд не может ужесточать меру пресечения, если подсудимые не нарушают установленных ограничений. Шаньгин и Быков до последнего дня являлись на каждое судебное заседание", - пояснили в пресс-службе.

Там добавили, что приговор пока не вступил в силу и еще может быть обжалован.