14 Октября 2025
В мире В России В бывшем СССР За рубежом
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в россии в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Происшествия Свердловская область
Фото: В.Н. Горелых

Осужденный за изнасилование школьницы в Алапаевске пытался сбежать от силовиков через окно

В полиции раскрыли новые подробности задержания осужденного за изнасилование школьницы в Алапаевске, который скрылся от суда и подался в бега. Когда за ним пришли силовики, он попытался сбежать от них через окно.

Напомним, 32-летний Александр Шаньгин и 30-летний Александр Быков были осуждены за надругательство над 15-летней школьницей. Оба находились не под арестом, а под подпиской о невыезде. В итоге в день вынесения приговора они сбежали и не явились в суд. В начале октября Алапаевский городской суд назначил Шаньгину 11,5 лет колонии строгого режима, а Быкову – 10 лет "строгача". Так как они не пришли на заседание, то были объявлены в розыск. Накануне, 13 октября, осужденный Шаньгин был задержан.

Как рассказал Накануне.RU руководитель пресс-службы свердловского Главка МВД Валерий Горелых, спецоперацию по поиску и задержанию одного из осужденных за изнасилование школьницы проводили оперуполномоченные уголовного розыска отдела полиции Алапаевска совместно с коллегами из регионального ГУФСИН. "Взяли" его в одном из частных домов на окраине города.

"Залечь на дно любитель "клубнички" решил в доме своих родственников по улице Фурманова, до этого он прятался в других местах. Когда сыщики в 19.10 по местному времени нагрянули с внезапной проверкой адреса, на улице уже было темно. Владельцы жилища слукавили, сообщив полицейским, что давно не видели Александра. Второй раз они обманули, уклончиво отвечая на вопрос, где он может скрываться. Подозрительный тон прозвучавших ответов побудил представителей ГУФСИН и МВД тщательно осмотреть дом. Интуиция силовиков не подвела: еще не зная, что нужный им человек прячется под диваном, сыщики вошли внутрь помещения. Осужденный, вероятно, понял, что свободе пришел конец, быстро выбрался из укрытия и босиком сиганул в окно, в надежде еще раз спешно ретироваться и таким образом избежать наказания. Но во дворе его давно уже ожидала засада, в которую он тут же и угодил, постоянно повторяя при этом, что не виноват", - отметил полковник Горелых.

По его данным, сейчас осужденный помещен в камеру изолятора временного содержания ОВД Алапаевска.

Александр Шаньгин, задержанный за изнасилование школьницы в Алапаевске(2025)|Фото: В.Н. Горелых

"Оттуда в ближайшее время последует этап, скорее всего, в СИЗО-2 Ирбита, а потом, как и положено по приговору суда, в колонию для отбытия назначенного наказания. Такая же учесть ждет и второго пока скрывающегося беглеца. ГУФСИН и МВД продолжают совместный розыск", - добавил Валерий Горелых.

Напомним, в суде ранее отмечали, что и Шаньгин, и Быков до последнего являлись на каждое заседание.

Теги: полиция, изнасилование, школьница, осужденный, розыск, Алапаевск


Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 14.10.2025 07:43 Мск На Урале задержан один из сбежавших от приговора за надругательство над школьницей
Ранее 08.10.2025 09:19 Мск "До последнего дня являлись на каждое заседание": в суде высказались о сбежавших на Урале осужденных
Ранее 07.10.2025 15:59 Мск В Алапаевске от правосудия сбежали двое осужденных за изнасилование подростка

