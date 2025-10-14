На Урале задержан один из сбежавших от приговора за надругательство над школьницей

На Среднем Урале задержан один из жителей Алапаевска, сбежавших от приговора суда за надругательство над 15-летней девочкой.

Ранее сообщалось, что 32-летний Александр Шаньгин и 30-летний Александр Быков были осуждены за надругательство над школьницей. Оба находились не под арестом, а под подпиской о невыезде. В итоге в день вынесения приговора они сбежали и не явились в суд.

6 октября Алапаевский городской суд назначил Шаньгину 11,5 лет колонии строгого режима, а Быкову – 10 лет "строгача". Так как они не пришли на заседание, то были объявлены в розыск.

Как сообщили Накануне.RU в ГУФСИН России по Свердловской области, 13 октября осужденный Шаньгин был задержан сотрудниками отдела розыска оперативного управления ГУФСИН совместно с представителями отдела уголовного розыска МВД. Его "взяли" в Алапаевске.

Как уточнили в ведомстве, никакого сопротивления при задержании он не оказал. Розыск второго беглеца продолжается.

В суде ранее отмечали, что Шаньгин и Быков до последнего дня являлись на каждое заседание.