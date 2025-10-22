23 Октября 2025
Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Юрист будет настаивать на ужесточении наказания для педофила из Алапаевска

Юрист Сергей Самков, представляющий интересы 15-летней школьницы из Алапаевска, будет настаивать на ужесточении наказания для Александра Шаньгина, изнасиловавшего девочку.

Как рассказал Накануне.RU сам юрист, педофил надругался на школьницей четыре раза, а после сбежал от наказания, не явившись в суд на вынесение приговора. Несмотря на это и даже на слова гособвинителя, настаивающего на 15 годах лишения свободы, Шаньгину назначили всего 11,5 лет колонии строгого режима. Он также добавил, что второго насильника - Александра Быкова, также не явившегося в суд на оглашение, до сих пор не поймали.

По словам Самкова, и он и прокуратура уже подали апелляционные жалобы с просьбой увеличить сок наказания до ранее заявленных 15 лет. Также сторона потерпевшей просит увеличить сумму компенсации, однако насколько пока не разглашается. Жалобы уже зарегистрированы. Однако это касается только Шаньги, по Быкову приговор потерпевшей полностью устроил.

Ранее в СМИ писали, что 24 января 2024 года школьница познакомилась с одним из мужчин в интернете и согласилась покататься по городу. Вместо этого, подростка привезли в частный дом, напоили пивом с сильнодействующими веществами и изнасиловали. Девочка проснулась на диване уже обнаженной, добралась до дома и рассказала все матери.

Уголовное дело удалось возбудить только после вмешательства адвоката. По его словам, 32-летний Александр Шаньгин и 30-летний Александр Быков знали, что школьнице нет 16 лет и действовали против ее воли. Однако, вместо ареста суд вынес меру пресечения в виде подписки о невыезде. В итоге в день вынесения приговора они сбежали и не явились в суд. В начале октября Алапаевский городской суд назначил Шаньгину 11,5 лет колонии строгого режима, а Быкову – 10 лет "строгача". Так как они не пришли на заседание, то были объявлены в розыск. Накануне, 13 октября, осужденный Шаньгин был задержан.

Юрист добавил, что столь мягкая мера пресечения была назначена не по вине действующего следователя или судьи. Дело изначально было очень сложным, к тому же его долго не хотели возбуждать. Сейчас понять, почему обошлись только подпиской о невыезде тяжело из-за путаницы. К тому же, Шаньгу вряд ли получит наказание за побег, однако это только официально. Неофициально судья может это учесть, как и поведение обоих осужденных во время процесса, которые не только не извинились перед школьницей, но и всячески издевались над ней, за что не раз получали замечание от судьи.

Теги: Алапаевск, Шаньгин, педофил, подросток, изнасилование, наказание


