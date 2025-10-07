В Алапаевске от правосудия сбежали двое осужденных за изнасилование подростка

В Алапаевске от приговора сбежали двое осужденных за надругательство над 15-летней девочкой. Об этом в своем Telegram-канале "Уральский Городовой" написал адвокат подростка Сергей Самков.

Ранее в СМИ писали, что 24 января 2024 года школьница познакомилась с одним из мужчин в интернете и согласилась покататься по городу. Вместо этого, подростка привезли в частный дом, напоили пивом с сильнодействующими веществами и изнасиловали. Девочка проснулась на диване уже обнаженной, добралась до дома и рассказала все матери.

Уголовное дело удалось возбудить только после вмешательства адвоката. По его словам, 32-летний Александр Шаньгин и 30-летний Александр Быков знали, что школьнице нет 16 лет и действовали против ее воли. Однако, вместо ареста суд вынес меру пресечения в виде подписки о невыезде. В день вынесения приговора обвиняемые не явились в суд.

"Алапаевский городской суд 6 октября 2025 года вынес постановление об объявлении осужденных Шаньгина Александра Юрьевича и Быкова Александра Валерьевича в розыск в связи с их неявкой без уважительных причин на оглашение приговора и не установлением их местонахождения", - добавил адвокат.



Несмотря на это, судья все равно вынес решение. Шаньгин признан виновным по п. "а" ч.3 ст.132 УК РФ и п. "а" ч. 3 ст. 131 УК РФ и приговорен к 11,5 годам колонии строгого режима. Быков - по п. "а" ч. 3 ст. 132 УК РФ и 10 годам в колонии строгого режима.