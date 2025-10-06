Медведев назвал возможные причины полётов БПЛА по Европе

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев высказался о появлении беспилотников в европейских городах. Сначала он привёл возможные версии их полётов, а потом сообщил, чем станет появление БПЛА для жителей Старого света.

Среди версий Медведев назвал "провокации бандеровцев с целью улучшить поставки оружия и спровоцировать войну", "деятельность пророссийского подполья в этих странах с целью дестабилизации жизни в ЕС", "проверку своих систем ПВО на прочность, которая проводится местными спецслужбами".

"Причинами этой паники вокруг "русских дронов" может быть любая из приведённых причин или их совокупность. Главное, чтобы недалёкие европейцы прочувствовали на своей шкуре, что такое опасность войны. Чтобы боялись и тряслись, как тупые животные в стаде, которых гонят на бойню, обгадились от страха, предчувствуя свой близкий и мучительный конец. Может, тогда они поймут, что такое война, и оторвут головы своим уродцам типа Мерца и Макрона, которые зарабатывают бабло и политические очки на крови", - написал Медведев в своём telegram-канале.