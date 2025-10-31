Польша решила не открывать два КПП на границе с Беларусью

Польша решила не открывать пока два пункта пропуска на границе с Беларусью, заявил министр внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервиньский. Решение отложено на несколько недель по причине того, что Литва тоже закрыла свои КПП.

Накануне Беларусь получила уведомление от Литвы о прекращении работы пунктов пропуска до 1 декабря. Перед этим президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что страна введет ограничения на транзит в Калининград и может надолго закрыть границу с Белоруссией после серии инцидентов с воздушными зондами, которые будто бы используют контрабандисты. Литва официально не обвиняет белорусские власти в причастности к этому, но утверждает, что Минск занял пассивную позицию.

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене подтвердила, что решение Литвы о закрытии границы повлияло на Польшу.

"Вчера я разговаривала по телефону с премьер-министром Польши. Это был очень подробный и обстоятельный разговор, и мы договорились, что польский премьер отложит открытие границ. Мы координируем свои действия", — сказала она.

Пресс-секретарь МИД Белоруссии Руслан Варанков, комментируя закрытие литовской стороной КПП на границе, высказал мнение, что литовские политики повышают напряженность в расчете на какие-то выгоды от ЕС. Ведь ранее, после закрытия Варшавой белорусско-польской границы, заявлений о "катастрофической" ситуации и визита высоких представителей ЕС на польскую границу, Польше был выделен кредит в 43 миллиарда евро на нужды обороны.